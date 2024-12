Convertito in legge il D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali

In Gazzetta la Legge 9 dicembre 2024 avente ad oggetto la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali“.

A norma dell’art. 1 il decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla legge.

Al comma 2 dello stesso articolo è abrogato il decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 167 del 2024.

Nella stessa Gazzetta è disponibile il Testo del Decreto coordinato con la Legge di conversione.

Fonte: Gazzetta Ufficiale