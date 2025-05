Conversione in legge, con modificazioni, del decreto contenente disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pa

In GU Serie Generale n. 109 del 13 maggio 2025 la Legge 9 maggio 2025, n. 69 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita’ delle pubbliche amministrazioni“.

Disponibile nella stessa Gazzetta il Testo del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 61 del 14 marzo 2025), coordinato con la legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69 (in questo stesso Supplemento ordinario), recante: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita’ delle pubbliche amministrazioni».

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi ed a norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Fonte: Gazzetta Ufficiale