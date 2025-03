In GU Serie Generale n. 53 del 5 marzo 2025 la Delibera 6 dicembre 2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che individua “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2025“.

A norma dell’art. 1 del provvedimento sono tenuti alla contribuzione per il funzionamento dell’Autorità i soggetti che esercitano una o più delle attività di seguito elencate:

a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);

b) gestione degli impianti di servizio ferroviario;

c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica);

d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);

e) operazioni e servizi portuali;

f) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;

g) servizio taxi;

h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;

i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci;

j) servizi di trasporto di passeggeri su strada;

k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;

l) servizi di agenzia/raccomandazione marittima;

m) servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada;

n) servizi ancillari al trasporto nonché alla logistica.

Fonte: Gazzetta Ufficiale