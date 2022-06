Contributi ai comuni per spese di progettazione per la messa in sicurezza del territorio

Contributi per l’anno 2022 agli enti locali per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, e per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Le risorse sono assegnate, in applicazione dell’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, con decreto 10 giugno 2022 del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, di concerto con il ministro dell’Economica e delle Finanze Daniele Franco, consultabile online sulle pagine web della Finanza locale insieme con il relativo allegato.

Assegnatari dei contributi sono gli enti locali che hanno prodotto richieste di contributo valide, dalla posizione n.1 alla posizione n.1.782, per un totale complessivo di 279.995.660,39 euro, come riportato nella graduatoria contenuta nell’allegato al decreto.

Chiarimenti, info e contatti nel comunicato della direzione centrale.

Fonte: Viminale