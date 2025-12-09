Consip investe nella sanità territoriale: 28.600 nuovi dispositivi per le Case della Comunità

Consip ha concluso una gara strategica per dotare le future 1.430 Case della Comunità Hub, insieme alle strutture Spoke e agli Ospedali di Comunità, di un vasto parco di dispositivi medici avanzati. L’iniziativa rientra nel modello di assistenza territoriale delineato dal DM 77/2022 e sostenuto dalla Missione Salute del PNRR, con l’obiettivo di rendere la sanità più vicina, efficiente e accessibile per i cittadini.

I nuovi strumenti – 28.600 in totale tra dermatoscopi, elettrocardiografi, ecografi, monitor defibrillatori, spirometri, OCT e retinoscopi – permetteranno alle strutture di offrire servizi diagnostici tempestivi e qualificati per patologie molto diffuse, dalla cardiologia alla diabetologia, passando per oculistica, pneumologia e dermatologia.

L’impatto previsto è significativo: le dotazioni consentiranno oltre 15 milioni di prestazioni ambulatoriali specialistiche all’anno e almeno 10 milioni di prelievi per esami clinici. Una spinta importante per il potenziamento dell’assistenza territoriale, destinata a migliorare la presa in carico dei pazienti e a ridurre la pressione sugli ospedali.

La gara è stata strutturata in 11 lotti merceologici, pensati per semplificare gli acquisti e garantirne trasparenza e rapidità: i primi lotti sono già operativi, gli altri saranno disponibili entro fine anno. La presenza di più fornitori per ogni lotto offrirà inoltre alle strutture la possibilità di scegliere le soluzioni più adatte alle proprie esigenze cliniche.

Con questa iniziativa, Consip contribuisce in modo concreto alla costruzione di una sanità territoriale moderna, tecnologica e realmente orientata ai bisogni delle persone.

Maggiori informazioni nella nota Consip