Con una nota del 21 novembre 2024 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali informa della Avvenuta pubblicazione del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 441 borsisti al corso-concorso per il conseguimento dell’abilitazione ai fini dell’iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali.

Fonte: DAIT