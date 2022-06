Concorsi pubblici, ecco il nuovo protocollo di sicurezza

Aggiornate le regole per lo svolgimento dei concorsi pubblici in piena sicurezza. Con un’ordinanza del ministro della Salute del 25 maggio 2022, emanata in attuazione del decreto-legge n. 36 del 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio , si introducono nuove modalità per lo svolgimento delle prove concorsuali. In linea con l’attuale quadro normativo in tema di misure di prevenzione della salute pubblica, ai fini dell’accesso alla sede concorsuale, non serve più esibire un tampone negativo al Covid-19 né la verifica della certificazione verde. Decadono anche il controllo della temperatura corporea e la predisposizione di aree dedicate al triage, ma resta fermo l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per tutto il periodo di permanenza nella sede dove si svolgono le selezioni e di rispettare una distanza interpersonale di almeno 1 metro.