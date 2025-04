Comunicazione nuovo IBAN per la restituzione delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo di rotazione

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Viminale comunica che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le anticipazioni a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali devono essere restituite, sia come QUOTA INTERESSI che come QUOTA CAPITALE, sul capitolo di contabilità speciale n. CS- 348-0005727 – FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI ENTI LOCALI GRAVE SQUILIBRIO FINANZIARIO RM:

– IBAN: IT35P0100004306CS0000006577

Fonte: DAIT