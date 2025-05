Compilazione e sottoscrizione del nuovo atto di adesione e d’obbligo riguardante la Misura M5C2I2.1 “Rigenerazione Urbana”

Con Comunicato del 13 maggio 2025 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali informa che in conformità a quanto previsto dal decreto del 3 marzo 2025 “Decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 1, comma 42-quater, della legge 27 dicembre 2019, n.160”, si informano i Soggetti Attuatori della Misura M5C2I2.1 “Rigenerazione Urbana” che è possibile procedere alla compilazione e sottoscrizione del nuovo atto di adesione e d’obbligo di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto.

A tal fine, si invitano gli Enti beneficiari degli interventi compresi negli Allegati 1 e 2 ad utilizzare il rispettivo atto di adesione e d’obbligo allegato al decreto e disponibile sul sito web del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale, il quale, compilato e sottoscritto digitalmente, dovrà essere caricato a sistema RegiS direttamente dal Soggetto Attuatore, nella Sezione “Anagrafica di Progetto”, sub-sezione “Allegati”. Si precisa infine che il termine di 30 gg per la compilazione e trasmissione dell’atto de quo si intende decorrente dalla data odierna.

Fonte: DAIT