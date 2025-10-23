Cervia: al via l’iniziativa “Genitori Connessi”, incontri per guidare i figli nel mondo digitale

Il Comune di Cervia scende in campo per supportare genitori e insegnanti nella delicata missione di crescere i bambini nell’era digitale, promuove “Genitori Connessi – Crescere sicuri nel mondo digitale“, un ciclo di 2 incontri gratuiti focalizzati alla necessità di un uso consapevole della tecnologia da parte delle nuove generazioni.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che le nuove tecnologie e i social network, pur offrendo infinite opportunità, portano con sé nuove sfide e potenziali pericoli, come il cyberbullismo. L’obiettivo è fornire agli adulti gli strumenti per comprendere l’impatto di questo cambiamento e aiutare i propri figli a crescere sereni e in salute, sviluppando una sana autostima anche nel confronto con il digitale.

Gli appuntamenti, che si terranno presso la Casa del Volontariato alle ore 20.30, saranno curati dalla Dott.ssa Zenzani, esperta del settore:

29 ottobre 2025: si parlerà de “L’impatto della tecnologia sulla mente dei bambini”, con un focus su come far crescere i figli in autostima e serenità. 26 novembre 2025: l’incontro sarà dedicato ai fenomeni preoccupanti che “dilagano dietro lo schermo”, come il cyberbullismo e l’aggressività online. Verranno fornite indicazioni su come riconoscere i segnali d’allarme e intervenire in modo efficace.

Gli eventi sono aperti ai genitori e ai docenti delle scuole primarie del territorio interessati ad acquisire una maggiore consapevolezza nell’utilizzo delle piattaforme tecnologiche.

Fonte: comune di Cervia