Cervia: al via l’iniziativa “Genitori Connessi”, incontri per guidare i figli nel mondo digitale

Scuola 23 Ottobre 2025, di Redazione

Un ciclo di appuntamenti gratuiti dedicati a genitori e docenti per affrontare le sfide della tecnologia

Articoli correlati
Scuola

Lombardia: al via il patentino digitale per studenti e docenti

Scuola

Vendita di quote societarie dell’affidatario del servizio scuolabus

Scuola

Milan Urban Food Policy Pact, sei città premiate con i Milan Pact Awards

Scuola

Scuole sicure, un milione e mezzo di euro contro lo spaccio vicino agli istituti

Scuola

Povertà in Italia, i numeri Istat: stabile l’assoluta, ma con forti disuguaglianze

Il Comune di Cervia scende in campo per supportare genitori e insegnanti nella delicata missione di crescere i bambini nell’era digitale, promuove “Genitori Connessi – Crescere sicuri nel mondo digitale“, un ciclo di 2 incontri gratuiti focalizzati alla necessità di un uso consapevole della tecnologia da parte delle nuove generazioni.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che le nuove tecnologie e i social network, pur offrendo infinite opportunità, portano con sé nuove sfide e potenziali pericoli, come il cyberbullismo. L’obiettivo è fornire agli adulti gli strumenti per comprendere l’impatto di questo cambiamento e aiutare i propri figli a crescere sereni e in salute, sviluppando una sana autostima anche nel confronto con il digitale.

Gli appuntamenti, che si terranno presso la Casa del Volontariato alle ore 20.30, saranno curati dalla Dott.ssa Zenzani, esperta del settore:

  1. 29 ottobre 2025: si parlerà de “L’impatto della tecnologia sulla mente dei bambini”, con un focus su come far crescere i figli in autostima e serenità.
  2. 26 novembre 2025: l’incontro sarà dedicato ai fenomeni preoccupanti che “dilagano dietro lo schermo”, come il cyberbullismo e l’aggressività online. Verranno fornite indicazioni su come riconoscere i segnali d’allarme e intervenire in modo efficace.

Gli eventi sono aperti ai genitori e ai docenti delle scuole primarie del territorio interessati ad acquisire una maggiore consapevolezza nell’utilizzo delle piattaforme tecnologiche.

Fonte: comune di Cervia

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica