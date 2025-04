Certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni servizi per l’anno 2022

Pubblicata la Circolare n. 23 del 7 aprile 2025 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali con cui si forniscono alcune indicazioni in merito alle modalità di compilazione e trasmissione dei certificati in materia di copertura del costo di alcuni servizi per gli enti locali che risultano per l’anno 2022 in condizione di deficitarietà strutturale sulla base della apposita tabella allegata al rendiconto della gestione dell’ esercizio finanziario 2020, per quelli in dissesto finanziario e per gli enti locali in riequilibrio finanziario pluriennale.



Vengono, inoltre, illustrate le diposizioni relative ai controlli che devono esser svolti al riguardo da codesti Uffici ed alle relative sanzioni che possono essere applicate agli enti locali in caso di inadempimento.

Allegati alla Circolare anche l’Elenco degli enti dissestati e deficitari tenuti alla presentazione certificazione copertura servizi anno 2022 e l’Elenco degli enti con procedura di riequilibrio.

Fonte: DAIT