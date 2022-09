Centri estivi 2022, registrato il decreto con l’elenco dei Comuni beneficiari dei finanziamenti

L’articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 143 del 21 giugno 2022 ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, prevede l’istituzione presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo con una dotazione di 58 milioni di euro per l’anno 2022, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate a favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa (qui la notizia sul sito del Dipartimento).

E’ possibile consultare il Decreto del 5 agosto 2022, registrato presso la Corte dei Conti in data 6 settembre 2022 che contiene, in allegato, l’elenco dei comuni beneficiari del provvedimento per i Centri Estivi 2022.