Centri di giustizia riparativa: pubblicato il Regolamento relativo alla disciplina del trattamento dei dati personali

In GU Serie Generale n. 174 del 27 luglio 2023 è stato pubblicato il Decreto del Mninistero della Giustizia n. 97 del 25 luglio 2023 recante il “Regolamento relativo alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte dei Centri per la giustizia riparativa, ai sensi dell’articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonche’ in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.

Il Regolamento era atteso per dare piena operatività ai Centri di Giustizia Riparativa e nella sostanza individua :

a) le tipologie dei dati e le finalita’ del trattamento;

b) le categorie di interessati;

c) i responsabili del trattamento;

d) i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le condizioni per la comunicazione e per la pubblicazione di dichiarazioni e informazioni;

e) le operazioni di trattamento nonche’ i termini e le condizioni per la conservazione dei dati;

f) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le liberta’ degli interessati.

Fonte: Gazzetta Ufficiale