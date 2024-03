Cecina attiva il servizio di assistenza digitale

Il Comune di Cecina, per aiutare le fasce restie della popolazione all’uso del digitale, ha attivato un servizio di assistenza digitale gratuito a cui i cittadini possono rivolgersi. Si tratta di un’iniziativa resa possibile da uno staff di facilitatori digitali formato grazie ai giovani del Servizio Civile Digitale che sono a disposizione del Comune sulla base del progetto di alfabetizzazione digitale che coinvolge il sistema delle Botteghe della Salute di Regione Toscana.

Grazie al nuovo servizio è possibile richiedere lo SPID, imparare a consultare in autonomia il Fascicolo Sanitario Elettronico, prenotare visite mediche, esami e cambiare il medico curante, utilizzare il sistema di pagamenti PagoPA e attivare abbonamenti elettronici di Autolinee Toscane.

I giovani del Servizio Civile sono a disposizione per accompagnarti ai servizi pubblici online del Comune di Cecina, della Sanità Digitale e non solo per:

Richiedere lo SPID

Consultare il Fascicolo Sanitario elettronico

Prenotare visite mediche, esami e cambiare il medico

Modificare la fascia economica per i ticket sanitari

Utilizzare il sistema PagoPA

Attivare abbonamenti elettronici di Autolinee Toscane

Accedere ai servizi online del Comune

Fonte: comune di Cecina