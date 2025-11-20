CDP avvia nel 2026 la rinegoziazione dei mutui per gli enti locali

Cassa Depositi e Prestiti avvierà nel 2026 un nuovo piano di rinegoziazione dei mutui destinati a Comuni, Province e Città Metropolitane. Il Consiglio di Amministrazione, presieduto da Giovanni Gorno Tempini e su proposta dell’amministratore delegato Dario Scannapieco, ha approvato la possibilità per gli enti locali di rimodulare i prestiti, ridefinendone il profilo di rimborso così da liberare risorse utili da reinvestire sul territorio.

Nel corso della stessa seduta, il CdA ha inoltre autorizzato nuove iniziative per circa 1,7 miliardi di euro rivolte alle piccole e medie imprese e alla Cooperazione internazionale. In un’ottica di complementarità rispetto al mercato, sono state approvate anche misure realizzate tramite il sistema bancario a sostegno dell’housing.

Infine, per favorire progetti di riduzione delle emissioni di CO2, soprattutto nei grandi centri urbani, CDP ha deliberato interventi per facilitare l’accesso al credito delle imprese più piccole, con l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile.