Catania polo europeo dei microchip, firmato l’accordo per la linea da 198 milioni

Siglato l’accordo tra la Regione Siciliana, il Comune di Catania e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per la realizzazione della “Linea pilota microchip” dell’area industriale del capoluogo etneo.

L’iniziativa, denominata PL4-WBG (Pilot Line 4 – wide bandgap), è un progetto coordinato dall’Italia e dedicato allo sviluppo di una nuova generazione di semiconduttori. La linea pilota individua Catania come sede operativa, rafforzando il suo posizionamento come polo avanzato dell’innovazione in Europa.

L’intervento è parte integrante del Chips Act, il programma strategico dell’Unione Europea volto a potenziare la capacità tecnologica e produttiva nel settore dei semiconduttori.

Il finanziamento totale ammonta a 198 milioni di euro, così suddivisi:

  • 86 milioni dall’Unione Europea.
  • 86 milioni dal cofinanziamento nazionale (a carico del Mimit e del Ministero dell’Università e della Ricerca).
  • 19 milioni dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027.

L’ assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha sottolineato che l’accordo “consolida il ruolo della Sicilia nella filiera europea dei semiconduttori e contribuirà a creare nuove opportunità di sviluppo industriale e occupazionale ad alta specializzazione”.

Il progetto prevede la concessione di un’area di 80.150 mq. al CNR, che assume il ruolo di soggetto attuatore e beneficiario, dove sarà realizzata una nuova infrastruttura tecnologica, integrata con le clean room e le attrezzature avanzate previste dal programma europeo.

Fonte: comune di Catania

