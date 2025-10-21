Carta d’identità: scadenza al 3 agosto 2026 dei documenti rilasciati su modello cartaceo

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, con la circolare n. 76/2025 ha ribadito che, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1157/2019, le carte d’identità in formato cartaceo già rilasciate o in corso di rilascio manterranno la loro validità esclusivamente fino al 3 agosto 2026, in quanto non più corrispondenti ai requisiti minimi di sicurezza stabiliti dal suddetto Regolamento.

Per i casi eccezionali in cui è consentito il rilascio della carta d’identità in formato cartaceo ai sensi della Circolare ministeriale n.8/2017, la data di scadenza del 3 agosto 2026 dovrà essere espressamente indicata sul documento.

Fonte: ANCI