Carta d’identità: scadenza al 3 agosto 2026 dei documenti rilasciati su modello cartaceo

ANCI 21 Ottobre 2025, di Redazione

Per i casi eccezionali in cui è consentito il rilascio della carta d’identità in formato cartaceo

Articoli correlati
ANCI

Mappa dei Comuni digitali, partita la rilevazione per l’edizione 2025

ANCI

Sindaci per la Pace, domenica 12 ottobre Marcia Perugia-Assisi. Ecco come aderire

ANCI

Genova: a Palazzo Ducale l’assemblea di ANCI LIGURIA. La Sindaca Salis: “Grande giornata per Genova”

ANCI

Bando per la comunicazione locale Anci-Conai 2025. Candidature entro il 24 ottobre 2025

ANCI

I principali punti discussi nelle conferenze Unificata e Stato-città del 30 luglio

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, con la circolare n. 76/2025 ha ribadito che, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1157/2019, le carte d’identità in formato cartaceo già rilasciate o in corso di rilascio manterranno la loro validità esclusivamente fino al 3 agosto 2026, in quanto non più corrispondenti ai requisiti minimi di sicurezza stabiliti dal suddetto Regolamento.
Per i casi eccezionali in cui è consentito il rilascio della carta d’identità in formato cartaceo ai sensi della Circolare ministeriale n.8/2017, la data di scadenza del 3 agosto 2026 dovrà essere espressamente indicata sul documento.

Fonte: ANCI

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica