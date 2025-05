Brescia: al via il progetto “So quello che clicco”

Il Comune di Brescia tramite il Sistema Bibliotecario Urbano, promuove un ciclo di incontro per l’uso consapevole della tecnologia.

L’iniziativa prevede 3 incontri dedicati rispettivamente all’uso responsabile dei social network, la verifica delle fonti relative all’informazione online e all’intelligenza artificiale. Gli appuntamenti, calendarizzati il 28 maggio, il 4 giugno e l’11 giugno, fanno parte di una serie di 4 giornate dedicate alla formazione digitale riunite sotto il nome del progetto “So quello che clicco” e tenute presso gli spazi della Biblioteca Ghetti.

Il 28 maggio, alle 20.30 negli spazi della Biblioteca Ghetti di P.zza Luigi Buffoli 16, è in calendario “Uso consapevole dei social network”, 2° appuntamento di “So quello che clicco”, ciclo di 4 incontri sull’uso consapevole del web e delle tecnologie digitali promosso dal Sistema Bibliotecario Urbano del Comune di Brescia. Gli incontri gratuiti proposti in provincia, sono accessibili, informali e offrono strumenti per orientarsi nel mondo digitale con maggiore consapevolezza. E’ gradita l’iscrizione telefonando al n. 030 2977493 o scrivendo una mail a bibliotecaghetti@comune.brescia.it

Prossimi incontri, allo stesso orario, il 4 giugno “Informazione corretta in Internet” e l’11 giugno “Intelligenza artificiale: rischi, opportunità, buonsenso”.

Fonte: comune di Brescia