Brescia, 40° rievocazione della 1000 Miglia che attraverserà l’Italia in senso orario

La Società Italiana Flotte Aziendali è un’Azienda al 100% “Made in Italy” legata al territorio e alle tradizioni del Paese. L’Azienda con BPER Banca sarà lo sponsor della 40esima edizione di una delle gare più rappresentative e storiche d’Italia: la 1000 Miglia e supporterà sia la competizione delle auto storiche sia la “1000 Miglia Green” dedicata alle vetture elettriche, partecipando alla gara con un’auto full-electric.

Nata nel 1927 come gara di velocità dall’intuizione di Giovanni Canestrini, Franco Mazzotti, Renzo Castagneto e Aymo Maggi, la 1000 Miglia è oggi la corsa per eccellenza delle auto storiche che attraversa l’Italia più bella, un’esperienza di una settimana di cui 4 giorni di gara, lungo il percorso da Brescia a Roma e ritorno.

Negli ultimi anni la 1000 Miglia ha allargato il raggio d’azione prestando la massima attenzione anche agli sviluppi della mobilità sostenibile e ai cambi di paradigma dell’Industria 4.0, questi gli elementi che alimentano la 4° edizione della 1000 Miglia Green, una gara di 1.700 km riservata a un numero ristretto di vetture Full-electric, 300 km del tracciato saranno percorsi in gara, mentre alcune tratte di trasferimento libero daranno la possibilità agli equipaggi di gestire le ricariche in autonomia, consentendo a tutti di vivere l’esperienza a fianco delle auto storiche lungo il percorso. La gara partirà e terminerà a Brescia dal 15 al 18 giugno, il percorso in senso orario scandito in 4 tappe di 1000 Miglia darà l’opportunità ai piloti di attraversare alcune delle località più suggestive del Nord e Centro Italia.

1° tappa: Brescia/Ferrara/Cervia – Milano Marittima

2° tappa: Cervia – Milano Marittima/ Passignano sul Trasimeno/ Roma

3° tappa: Roma/Siena/Parma

4° tappa: Parma/ Autodromo di Monza/ Brescia