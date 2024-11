Barcellona Smart City Expo: AMA illustra “Ucronia”, un progetto di digital transformation dell’azienda

AMA partecipa all’edizione 2024 di Smart City World Congress a Barcellona, la fiera internazionale in cui si incontrano ogni anno le start up e i progetti incentrati sull’innovazione tecnologica e digitale del vivere urbano in programma dal 5 al 7 novembre. L’azienda, presente all’interno dello spazio riservato a Roma Capitale, presenta “UCRONIA”, il programma di digitalizzazione dei servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti. Il progetto è stato illustrato dal Presidente di AMA S.p.A. Bruno Manzi e dal Direttore Generale Alessandro Filippi, alla presenza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Una “rivoluzione digitale” che consente ad AMA una mappatura costante di tutte le attività di igiene urbana grazie ad un flusso ininterrotto di informazioni e dati. Il fulcro di questo processo innovativo è una centrale operativa digitalizzata, “un grande occhio” supportato da un “GeoDigital Twin”.

Il gemello digitale geografico della mappa della città di Roma permette, attraverso un approccio data-driven, di prendere decisioni strategiche e operative, migliorando continuamente la qualità dei servizi offerti e contribuendo alla creazione di una nuova economia circolare.

“UCRONIA” (Utility, Circular Economy, Real-time, Operation, Navigation, Integration Assets) è il nome dato a questo ambizioso progetto, un sistema integrato e intelligente che sfrutta i dati in tempo reale e le tecnologie geospaziali per fornire analisi avanzate e supportare la trasformazione digitale. Più nello specifico questo acronimo traccia quelli che sono gli elementi basilari del progetto: pianificazione urbana e territoriale, pratiche di economia circolare, dati aggiornati in tempo reale, ottimizzazione dei processi e delle risorse, facilità di navigazione e accesso alle informazioni, integrazione di sistemi e dati, analisi dei dati a supporto delle decisioni strategiche.

La trasformazione digitale di AMA è iniziata e si sta già applicando ai servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti che quotidianamente vengono erogati sul territorio della Capitale d’Italia. Elemento fondamentale di questa “Digital Transformation” è il costante monitoraggio del lavoro quotidiano di AMA sul territorio attraverso strumenti di supporto altamente tecnologici che permettono di indirizzare correttamente tutte le azioni volte al miglioramento del servizio. Le attività vengono monitorate attraverso delle dashboard Geo dedicate per ogni ambito operativo: segnalazioni dalle strutture interne e dalla cittadinanza, disponibilità dei mezzi e copertura dei servizi, analisi delle entrate e uscite di rifiuti negli impianti, copertura dei turni e pianificazione di itinerari e servizi. Il tutto è governato attraverso una “Control Room” attiva 7 giorni su 7 h/24, e a tutto ciò si aggiunge un “gemello digitale” (GeoDigital Twin) in costante aggiornamento che effettua le analisi territoriali e geospaziali su tutta la mappa della città. Alle attività di monitoraggio, che consentono una risposta operativa rapida da parte delle singole strutture, si affianca un articolato lavoro di elaborazione dei dati attraverso lo studio degli indicatori di performance (Key Performance Indicators) e la produzione periodica di report interattivi.

“Siamo orgogliosi di partecipare a un prestigioso evento internazionale in cui la città di Roma si confronterà con il resto del mondo su un terreno fondamentale come quello dell’innovazione tecnologica, sottolinea il Presidente di AMA Bruno Manzi. AMA, attraverso un lavoro portato avanti dalle nostre strutture tecniche, ha messo a punto questo avanzato sistema di monitoraggio che ci consente di porre in essere una svolta, concreta e tangibile, verso un’azienda che sappia rispondere alle sfide della modernità e sia in grado di offrire ai romani un servizio puntuale e capillare, per questo abbiamo pensato di chiamare UCRONIA il processo in cui AMA e l’amministrazione capitolina stanno investendo risorse e professionalità. Un nuovo inizio per l’azienda e per la città”

Fonte: AMA