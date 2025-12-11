Bambini e adolescenti fuori famiglia: oltre 345mila in carico ai servizi sociali

Secondo il Quaderno della Ricerca Sociale n. 66, al 31 dicembre 2024 erano 345.083 i bambini e gli adolescenti in carico ai servizi sociali professionali, cifra che sale a 374.327 considerando anche coloro che hanno beneficiato di interventi durante l’anno. Escludendo i minorenni stranieri non accompagnati (MSNA), i dati parlano di 330.884 minori in carico a fine anno e 355.844 nel corso del 2024.

Sul fronte dell’affidamento familiare, 15.870 minori erano inseriti a fine anno, con un aumento a 17.315 nel corso dell’anno; escludendo i MSNA, i numeri scendono rispettivamente a 15.075 e 16.246. Per quanto riguarda i servizi residenziali, 30.237 minori erano accolti al 31 dicembre e 38.139 durante l’anno, mentre al netto dei MSNA i dati sono 20.592 e 25.033.

Anche i neomaggiorenni mantengono un monitoraggio costante: al 31 dicembre risultano 26.053 in carico ai servizi sociali (21.841 senza MSNA) e 35.752 (28.136 senza MSNA) nel corso dell’anno. Per l’affidamento familiare dei neomaggiorenni i dati registrano 821 persone a fine anno e 1.158 durante il 2024; gli accolti nei servizi residenziali sono 3.112 a fine anno e 6.556 nel corso dell’anno, con valori ridotti al netto dei MSNA.

La raccolta dei dati è stata resa possibile grazie alla collaborazione di referenti regionali e territoriali, assistenti sociali e il supporto tecnico dell’Istituto degli Innocenti, mentre il 98,2% degli ambiti territoriali sociali ha fornito informazioni complete sulle attività e sui beneficiari. Il quadro offerto dal Quaderno rappresenta così una fotografia aggiornata e dettagliata dei minori fuori dalla famiglia di origine in Italia.

Maggiori informazioni nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali