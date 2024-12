Pubblicato in Gazzetta il Decreto 8 ottobre 2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito recante l'”Autorizzazione all’utilizzo delle risorse derivanti dalle economie degli interventi di edilizia scolastica autorizzati con decreto 21 dicembre 2017“.

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse al provvedimento, la somma complessiva di euro 88.505.317,88 (ottantottomilacinquecentotrecentodiciassette/88), corrispondente al volume delle economie accertate in relazione agli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007 e successive modifiche e integrazioni, può essere utilizzata, pro quota, dagli stessi enti locali titolari degli interventi nell’ambito dei quali dette risorse sono maturate.

Le economie indicate al comma 1 possono essere impiegate per l’ultimazione degli interventi – al netto delle risorse eventualmente utilizzate ai sensi dell’art. 8, comma 4, lettera b), legge 11 settembre 2020, n. 120, dagli enti locali beneficiari per fronteggiare le criticità emerse nel corso di realizzazione degli interventi e connesse all’incremento prezzi e/o ad altre circostanze impreviste e imprevedibili.

Gli enti locali di cui all’allegato A al decreto potranno utilizzare le economie spettanti soltanto a seguito di espressa richiesta alla Direzione generale competente e della positiva valutazione da parte della stessa che le relative risorse possano garantire l’ultimazione degli interventi originariamente autorizzati. Le modalità di formulazione della richiesta saranno definite con successivo decreto direttoriale.

Fonte: Gazzetta Ufficiale