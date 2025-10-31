Assemblea ANCI: il progetto “Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)” incontra i Comuni

Servizi 31 Ottobre 2025, di Redazione

Il Dipartimento della funzione pubblica (DFP) sarà presente alla 42ª Assemblea nazionale ANCI, in programma a Bologna dal 12 al 14 novembre

Il Dipartimento della funzione pubblica (DFP) sarà presente alla 42ª Assemblea nazionale ANCI, in programma a Bologna dal 12 al 14 novembre.

Focus sulla digitalizzazione

Durante l’evento, il Dipartimento presenterà i progressi del progetto “Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)”, mirato a migliorare l’efficienza degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) e per l’Edilizia (SUE).

Il momento chiave sarà il talk intitolato “Digitalizzazione SUAP e SUE: le esperienze dei Comuni per l’interoperabilità degli Sportelli Unici”, che si terrà presso lo stand DFP giovedì 13 novembre alle ore 10:30.

Nel corso dell’incontro, saranno illustrati i risultati più importanti del progetto. Saranno inoltre presenti alcuni Comuni beneficiari dei finanziamenti PNRR (Sub-Investimento 2.2.3, di titolarità del DFP) che condivideranno i loro modelli di adeguamento alle nuove Specifiche tecniche di interoperabilità.

Il talk è aperto a tutti i Comuni, previa iscrizione sul portale dedicato.

Fonte: Dipartimento della Funzione Pubblica

