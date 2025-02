In GU Serie Generale n. 40 del 18 febbraio 2025 è stato pubblicato il Decreto 24 dicembre 2024 in merito all'”Assegnazione di contributi ai comuni per gli interventi di demolizione delle opere abusive”.

Il decreto dispone, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, che è approvata la graduatoria degli interventi di demolizione delle opere abusive allegata al provvedimento, con i relativi importi ammissibili al contributo, a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Fonte: Gazzetta Ufficiale