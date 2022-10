Asili nido, ulteriori 238 interventi ammessi all’Avviso pubblico da 700 milioni

Pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno il decreto 22 settembre 2022 con lo scorrimento delle graduatorie di ulteriori 238 interventi per un importo pari a euro 389.219.813,70 ammessi in via definitiva al finanziamento dell’avviso pubblico del Ministero Istruzione 20 marzo 2021 (700 mln). Il Ministero dell’istruzione invierà, nei prossimi giorni una comunicazione per la sottoscrizione dell’accordo di concessione del finanziamento.

Questi interventi si sommano ai precedenti interventi approvati in via definitiva con decreto del Ministero dell’Interno 31 marzo 2022 comprensivo della graduatoria degli enti locali beneficiari.

Si ricorda che l’avviso pubblico dei 700 mln contribuisce al raggiungimento dei target del PNRR per l’attivazione di nuovi posti per servizi educativi nella fascia 0-6 anni e rientra tra i c.d. “progetti in essere” del PNRR.