Appalti lavori, servizi e forniture nel biennio 2020-21: l’analisi Anac a livello provinciale

La maggiore differenza del valore dieseguiti tra gli anni 2020-2021 si è avuta: a livello delle forniture, nelle provincie di Crotone (+1346,9%), Ragusa (+1100,5%), Siracusa (+539,0%) e Ancona (+354,6%), in ragione di appalti di importo assai significativo per lo più in ambito sanitario; a livello di lavori, nella provincia di Campobasso (+304,0%), dovuta ad un appalto di circa 437,6 milioni di euro esperito con procedura aperta in ambito ferroviario; nella provincia di Grosseto (+251,6%) dovuta, tra l’altro, a rilevanti appalti in ambito di edilizia residenziale; nella provincia di Benevento (+137,3%) dovuta ad un appalto di circa 200 milioni di euro per la realizzazione di un progetto unico relativo ad interventi urbanistici e di riqualificazione del centro di Benevento; a livello di servizi, nella provincia di Imperia (+750,4%), in ragion di un rilevante appalto di circa 331,6 milioni di euro per il trattamento, recupero e valorizzazione rifiuti solidi urbani; di Cremona (+536,2%) e Biella (+393,6%) dovute ad appalto entrambi di circa 140 milioni di euro per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione gas naturale negli ambiti territoriali della provincia; di Trieste (+392,9%) dovuta ad un appalto di circa 818,7 milioni di euro esperito da centrale di committenza per l’affidamento della gestione del trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale alla società Trenitalia SPA.

Il focus dell’Autorità mostra anche la spesa pro-capite, a livello regionale e provinciale, in relazione alla popolazione presente nelle province italiane.

