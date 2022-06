Appalti, Anac per il rispetto dei contratti dei lavoratori

Un protocollo d’intesa tra Anac e i sindacati Cgil, Cisl e Uil per monitorare sul rispetto dei contratti dei lavoratori all’interno della normativa su appalti e forniture pubbliche. E’ quanto verrà firmato oggi, 16 giugno, alle 15.30, presso la sede dell’Autorità Anticorruzione a Palazzo Sciarra, a Roma. L’intesa sarà sottoscritta dal presidente di Anac, Giuseppe Busia, e per la Cgil dal segretario generale, Maurizio Landini, e dal segretario confederale, Giuseppe Massafra, per la Cisl dal segretario generale, Luigi Sbarra, e dal segretario confederale, Andrea Cuccello, e per la Uil dal segretario generale, Pierpaolo Bombardieri, e dalla segretaria confederale, Tiziana Bocchi.

Il protocollo impegna Anac a coinvolgere le organizzazioni sindacali nelle attività finalizzate all’adozione di bandi tipo, o contratti tipo, per le questioni attinenti alla tutela del rapporto di lavoro e al rispetto dei contratti collettivi di lavoro. In vista della realizzazione dei progetti del Pnrr, l’obiettivo è garantire la qualità e la sostenibilità economica e sociale del lavoro nei contratti pubblici, con particolare riguardo agli appalti di servizi caratterizzati da alta intensità di manodopera. La collaborazione nasce anche dall’opportunità di tutelare il lavoro in seguito all’attuazione delle norme del decreto semplificazioni e in vista di successivi interventi di soft law.

Fonte: Anac