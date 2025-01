Anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti alla prima rata 2024, dell’IMU derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Viminale informa che il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 12 novembre 2024, recante: “Anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti alla prima rata 2024, dell’IMU, per un importo complessivo di 6.956.699,02 euro, derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, di cui all’articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2023, n.213, registrato alla Corte dei Conti il 23 dicembre 2024 al n.5242 è stato diffuso nella sezione «I Decreti» ed il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Fonte: Viminale