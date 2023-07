ANPR, contributo ai Comuni per l’integrazione delle liste elettorali

Supportare i Comuni nell’integrazione delle liste elettorali con l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR): è l’obiettivo del contributo messo a disposizione dal Dipartimento per la trasformazione digitale grazie alle risorse del Fondo Complementare del PNRR. Una somma complessiva pari a oltre 22 milioni di euro, valida anche per integrare i dati relativi all’iscrizione nelle liste di sezione.

Per richiedere i fondi, a partire dal 3 agosto 2023 i Comuni dovranno accedere alla web app di ANPR e seguire il percorso “Richiesta contributo liste elettorali”. Gli importi, definiti in maniera forfettaria (lump sum), sono attribuiti in base alla fascia di appartenenza dell’amministrazione, stabilita in funzione della popolazione residente. Il contributo varia dai 1.683,60 euro per i Comuni di Fascia 1 (con un massimo di 2.500 abitanti) fino ai 16.836 euro previsti per le amministrazioni comunali con oltre 250 mila residenti.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il testo del decreto n. 18/2023 e le relative tabelle di ripartizione. Dal 3 agosto le istruzioni operative saranno disponibili sul sito www.anagrafenazionale.interno.it