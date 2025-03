Ancona: una nuova piattaforma digitale per i cittadini

Il comune di Ancona ha annunciato il lancio di una piattaforma digitale per i cittadini realizzata grazie ai fondi del PNRR, si tratta di un progetto di trasformazione digitale che consente di accedere online e in autonomia a molti servizi fondamentali del Comune. Con 9 progetti finanziati dal PNRR, alcuni dei quali conclusi e a disposizione dei cittadini, il Comune entra nella fase strutturale di trasformazione digitale, che introduce la possibilità di accedere on line e in autonomia a molti servizi fondamentali in modo rapido ed economico. Il Comune ha infatti avviato e realizzato diversi progetti, finanziati con fondi PNRR per un totale di 2,6 mln. volti a migliorare l’esperienza digitale degli utenti e a facilitare l’accesso ai servizi pubblici eliminando le barriere che ne impediscono la fruizione in modo rapido ed efficace.

I progetti che incideranno sulla qualità del rapporto tra il Comune e i cittadini riguardano 3 aspetti fondamentali: la possibilità di effettuare la maggior parte dei pagamenti verso il Comune attraverso la piattaforma PagoPa (progetto completato con l’attivazione di 48 tipi di pagamento), la possibilità di ricevere messaggi informativi, comunicazioni di scadenze o avvisi di pagamento tramite la piattaforma AppIO (progetto completato con l’attivazione di 24 servizi), l’esperienza del cittadino nei servizi pubblici digitali.

Grazie a quest’opera di transizione digitale, entro giugno i cittadini di Ancona potranno accedere on line a 200 servizi digitali comunali e fruirne in autonomia, attraverso un nuovo sito comunale e la relativa APP, dove ognuno avrà un’area riservata, un “cassetto personale” in cui troverà le informazioni relative ai servizi on line richiesti e ai pagamenti effettuati nel rispetto delle norme di legge in termini di privacy. La piattaforma attualmente è in fase di implementazione, dal nuovo portale istituzionale si potranno effettuare segnalazioni, prenotazione dei servizi e pagamenti tramite la piattaforma PagoPa.

Il nuovo portale sarà un upgrade di un processo in atto da tempo, si ricorda infatti che i servizi on line già attivi erogati dal Comune di Ancona sono disponibili alla pagina https://www.comuneancona.it/servizi-on-line/, uno sportello telematico aperto 7 giorni su 7, 24 ore su 24 in cui si possono richiedere certificati e residenze online, prenotazioni per gli uffici, si può accedere al Portale appalti, effettuare pagamenti di vario genere, fare domanda per le agevolazioni per i trasporti pubblici, prenotare sale civiche, accedere allo Sportello unico attività produttive (SUAP) o al Portale dello Sportello unico edilizia.

Oltre all’aggiornamento del portale istituzionale e dei servizi digitali per il cittadino, all’attivazione dei pagamenti tramite PagoPa, e di messaggi sulla piattaforma App IO, il progetto di transizione digitale del Comune di Ancona riguarderà il completamento della migrazione in cloud delle attuali applicazioni gestionali, l’adeguamento tecnologico della piattaforma SUAP, l’aggiornamento e la messa in sicurezza dei sistemi dell’Ente, l’adesione all’Anagrafe Nazionale dello Stato Civile (ANSC) e l’estensione dei servizi on line disponibili sulla piattaforma ANPR.

Il finanziamento più cospicuo (1,5 mln.) è relativo all’aggiornamento e messa in sicurezza dei sistemi dell’Ente, in particolare le azioni previste dal progetto sono finalizzate a irrobustire le infrastrutture e i servizi digitali, oltre che a migliorare le competenze specialistiche necessarie a garantire adeguati livelli di cyber resilienza, elemento fondante per la transizione digitale sicura della Pubblica Amministrazione. Sono previsti corsi di formazione per tutti i dipendenti dell’Ente sulla sicurezza informatica e azioni per migliorare la gestione degli incidenti informatici, così da minimizzarne l’impatto e garantire la continuità dei servizi. Per questa Missione è in corso la redazione del progetto esecutivo e il termine è previsto entro 31 dicembre 2025.

Entro il mese di ottobre 2025 con la collaborazione dei servizi demografici, sarà completato il progetto di estensione dell’utilizzo dell’anagrafe nazionale digitale (ANPR) e di adesione all’Anagrafe Nazionale dello Stato Civile (ANSC), che consiste in un archivio informatizzato, integrato con ANPR, che permette di digitalizzare gli atti di stato civile generati dalla registrazione di qualsiasi evento concernente lo stato civile e riguardante la cittadinanza, la nascita, il matrimonio, l’unione civile e la morte. Questo progetto consentirà servizi integrati ed evoluti per semplificare e velocizzare le procedure tra le Pubbliche amministrazioni e il cittadino. A questo LINK le slide con lo stato di avanzamento dei progetti di digitalizzazione.

