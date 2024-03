Ancona: al via “Casalinghe Digitali”, i nuovi corsi di alfabetizzazione digitale

Per agevolare l’acquisizione di competenze digitali da parte di poco meno di 10.000 fra casalinghe e casalinghi il Comune di Ancona supporta il progetto “Casalinghe Digitali”, redatto e messo in campo da Scolastica Srl con il supporto di una rete locale e nazionale di enti e soggetti pubblici, privati e del terzo settore. Vincitore di un bando del Dipartimento Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri è finalizzato alla realizzazione di interventi formativi rivolti a persone che svolgono attività nell’ambito domestico senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ ambiente domestico.

Lo scopo del progetto è di agevolare l’acquisizione di competenze digitali, funzionali all’inserimento lavorativo e alla valorizzazione delle attività di cura; sono previsti 8 corsi di formazione webinar da 42 ore e ogni classe webinar sarà formata da 150 allievi. La proposta progettuale, da realizzarsi in 12 mesi, è rivolta ai casalinghi e alle casalinghe iscritti all’assicurazione obbligatoria prevista dalla L.493/99 (art. 3).

Gli interventi di formazione sono finalizzati all’acquisizione di competenze digitali negli ambiti: alfabetizzazione su informazioni e dati: ricerca delle informazioni sul web, archiviazione in cloud; creazione di contenuti: scrittura, produzione, elaborazione e modifica dei contenuti digitali; comunicazione e collaborazione: e-mail, chat e videoconferenze, social network, sistemi di messaggistica, cartelle e documenti condivisi; risoluzione dei problemi inerenti ai principali profili software e hardware dei dispositivi elettronici e informatici: riavviare il computer, installare o disinstallare un programma, verificare la connessione internet; sicurezza: protezione dei propri e dati, conoscenza delle norme sulla privacy, protezione da possibili pericoli negli ambienti digitali (ad es. cyberbullismo), conoscenza dell’impatto ambientale dell’utilizzo delle tecnologie, sicurezza negli acquisti online, protezione dalle frodi online, tutela della salute, sicurezza dei figli nell’uso della rete; servizi al cittadino: conoscenza sui servizi digitali al cittadino offerti dalla pubblica amministrazione, con attenzione, in particolare, all’utilizzo di SPID, dei pagamenti elettronici, dell’app IO, dei servizi comunali, Inps e dell’Agenza delle Entrate; gestione domestica: conoscenza e utilizzo di semplici strumenti digitali per l’organizzazione e l’impostazione del budget domestico.

Capofila del progetto sono Scolastica Srl e Quota Group, che in rete hanno coinvolto i Comuni di Senigallia, partner sin dagli esordi, il Comune di Borgo Pace, l’Associazione nazionale dei comunicatori pubblici digitali Pa Social, la Cooperativa terzo settore, oltre al Comune di Ancona, che entra in rete dopo aver concesso il patrocinio ed è associato Pa Social. I contatti per le informazioni al LINK

Fonte: comune di Ancona