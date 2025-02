Anagrafe Nazionale, nuova area riservata: più semplice, accessibile e vicina ai cittadini

L’area riservata dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), la banca dati gestita dal Viminale, si rinnova con un’interfaccia più intuitiva e con funzionalità migliorate, per rendere l’esperienza degli utenti più semplice. Grazie al coinvolgimento diretto dei cittadini, attraverso interviste e test di usabilità, la navigazione è ora più chiara e immediata, in linea con le indicazioni europee sulla digitalizzazione dei servizi pubblici.

Il sistema di assistenza è stato potenziato con guide aggiornate ed elementi di supporto per facilitare l’utilizzo della piattaforma. Inoltre, l’area riservata è ora disponibile in inglese, tedesco, francese e sloveno, per agevolare l’accesso dei cittadini europei.

Tra le novità, anche l’integrazione con l’Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU) tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), che consente di suggerire l’indirizzo corretto durante la dichiarazione di cambio di residenza, riducendo errori e semplificando le verifiche per i comuni.

Fonte: Viminale