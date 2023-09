Anagrafe Nazionale dell’Istruzione Superiore, online il nuovo portale

Nelle scorse settimane il Ministero dell’Università e della Ricerca ha emanato i decreti per la realizzazione di ANIS insieme alla circolare con le indicazioni operative per le Università.

“Una amministrazione innovativa, digitalizzata, capace di ripensare le proprie procedure e di migliorarsi è la misura di un Paese moderno, di un Paese che cresce – spiega il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini -. ANIS, l’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione Superiore, va in questa direzione. È un nuovo servizio all’avanguardia, efficace, efficiente pensato per tutti i nostri studenti ed ex studenti che potranno da oggi accedere facilmente e velocemente alle proprie informazioni. Un servizio a distanza che in realtà avvicina ancora di più le Università ai propri studenti”.

Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è titolare del programma “Anagrafi Nazionali” approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale con delibera del 30 giugno 2021, volto a migliorare la fruibilità del patrimonio informativo pubblico, al fine di disporre per ogni cittadino di un insieme di dati certificato, accessibile, affidabile e sicuro. “La nascita del portale ANIS rappresenta un salto qualitativo nell’accesso ai dati sull’istruzione superiore in Italia. Centralizzando le informazioni, provenienti da oltre 500 enti tra università e istituti di formazione, si elimina la frammentazione e si agevola il rilascio di attestazioni” dichiara il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione Alessio Butti. “Si tratta di un altro passo avanti verso l’obiettivo di garantire servizi digitali efficienti, veloci e sicuri per ogni cittadino.”

“L’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione Superiore è già disponibile online. L’esperienza Sogei in materia di Anagrafi Nazionali (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente – ANPR e Anagrafe Tributaria) – dichiara Cristiano Cannarsa, Amministratore delegato della società partner tecnologica del MUR per il progetto ANIS – è stata messa a disposizione per creare questa ulteriore base informativa che consente la fruizione dei dati ai cittadini in modo sicuro e affidabile oltre ad assumere il valore di dato certificato”.