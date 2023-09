Anagrafe digitale e servizi elettorali, cresce il numero dei Comuni aderenti

Sono oltre 2300 i Comuni che hanno inviato i dati elettorali per la loro integrazione all’interno dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), la banca dati digitale che consente ai cittadini di avere sempre un filo diretto con i servizi del proprio Comune. Supportare i Comuni nell’integrazione delle liste elettorali con ANPR è l’obiettivo del contributo messo a disposizione dal Dipartimento per la trasformazione digitale grazie alle risorse del Fondo Complementare del PNRR. Si tratta di una somma complessiva pari a oltre 22 milioni di euro, valida anche per integrare i dati relativi all’iscrizione nelle liste di sezione. Tra i Comuni che hanno già aderito sono 1000 quelli che hanno fatto richiesta del contributo previsto.

L’integrazione dei dati elettorali in ANPR consentirà di mettere a disposizione dei cittadini nuovi servizi, tra cui la consultazione della propria posizione elettorale, il rilascio in modalità digitale della certificazione relativa al godimento dell’elettorato attivo ed eventuali richieste di rettifica.

Fonte: Dipartimento per la Trasformazione Digitale