Anac: l’aumento annuale del prezzo della carta per la Pubblica Amministrazione è contenuto

E’ stato pubblicato l’aggiornamento annuale del prezzo di riferimento della carta in risme per la Pubblica amministrazione: secondo quanto stabilito dalla delibera Anac n. 403 del 6 settembre 2023, il coefficiente di rivalutazione annuale risulta pari a 1,00679 (corrispondente alla variazione dello 0,679%). Una variazione lievissima se si considera che invece lo scorso anno l’aumento aveva superato l’8%.

Per legge l’Autorità Nazionale Anticorruzione è tenuta ad aggiornare il prezzo di riferimento annualmente, entro il primo ottobre di ogni anno. In considerazione dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici che, all’articolo 60 comma 3, prevede che si faccia riferimento ad indici elaborati da Istat, il prezzo di riferimento della carta in risme è stato aggiornato utilizzando l’indice Foi senza tabacchi pubblicato dall’Istat in sostituzione dell’indice calcolato a partire dai dati pubblicati dalla Camera di Commercio di Milano-Lodi.

Sono stati aggiornati quindi l’Allegato A contenente la formula del prezzo di riferimento rivalutato e il nuovo foglio di calcolo in formato elettronico a supporto degli operatori, che tiene conto del nuovo coefficiente di rivalutazione e la cui compilazione consente la determinazione immediata del prezzo di riferimento, corredato da una breve guida alla compilazione.

Fonte: Anac