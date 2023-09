AMA L’AQUILA: online l’app dedicata alla mobilità del Comune dell’Aquila

Tutti i cittadini potranno scaricare gratuitamente AMA L’AQUILA, l’app ufficiale dedicata alla mobilità aquilana realizzata da AMA Spa, l’azienda pubblica per la mobilità aquilana. L’applicazione richiede una registrazione e permette di acquistare tutte le tipologie di titoli di viaggio, ossia abbonamenti, carnet e singoli biglietti con la possibilità di pagare in modo semplice e veloce tramite carta di credito.

Coloro che hanno meno familiarità con la tecnologia potranno continuare ad utilizzare i biglietti e gli abbonamenti acquistandoli presso le tabaccherie o le edicole.

L’innovazione dell’app non è l’unica a interessare il trasporto pubblico, a breve è prevista l’implementazione del tracciamento in tempo reale e da remoto, dal sito o su smartphone, di tutti i mezzi di trasporto dell’AMA.

Una volta creato il profilo utente (presente anche un tutorial) sarà possibile acquistare tutte le tipologie di titoli di viaggio (abbonamenti, carnet e singoli biglietti) pagando tramite carta di credito, ogni acquisto sarà consultabile nel paniere dell’app, con il ticket pronto per essere esibito al verificatore.

Anche per la convalida del titolo di viaggio, obbligatoria per ogni corsa, basterà inquadrare il QR Code presente su ciascun bus con il cellulare.

“Chi vorrà usufruire di questa opportunità potrà fare a meno di dover ricordare documenti da presentare o titoli cartacei da portare al seguito, convalidare ed esibire. Per coloro che hanno meno familiarità con la tecnologia vi sarà sempre la possibilità di acquistare biglietti o abbonamenti presso le abituali rivendite, come tabaccherie o edicole, spiega il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ringraziamo Ama per questo impegno, finalizzato ad agevolare l’utenza, lavoratori, studenti e turisti che ricorrono al servizio di trasporto pubblico locale per gli spostamenti in città”.

Fonte: comune dell’Aquila