Aldilapp, il Comune dell’Aquila digitalizza i servizi cimiteriali

Il Comune dell’Aquila adotta Aldilapp, un’applicazione per digitalizzare i servizi cimiteriali. Grazie alla collaborazione tra l’Assessorato all’Ambiente e Asm Spa è stato implementato un innovativo sistema informativo cimiteriale che ha portato a censire e digitalizzare il cimitero monumentale.

Scaricando Aldilapp è possibile accedere ai molti servizi che l’applicazione offre. Facile ed inttutiva, Aldilapp permette di ricercare una persona cara venuta a mancare per capire dov’è ubicata, lasciare un pensiero o inviargli dei fiori in occasione di una ricorrenza. Inoltre è possibile diventare amministratori del profilo digitale del defunto per mantenere vivo anche il ricordo virtuale, inserendo una foto e una biografia, esplorando l’applicazione è possibile, servirsi di queste ed altre funzionalità.

Fonte: comune dell’Aquila