Albinea: al via il ciclo “Genitori digitali”, come educare i figli all’uso di tablet e smartphone

Prende il via ad Albinea, a Montecavolo di Quattro Castella, il ciclo di incontri formativi gratuiti per i genitori intitolato “Vietare non basta”. L’iniziativa, organizzata dal Centro famiglie dell’Unione Colline Matildiche in collaborazione con la cooperativa Research e il Consorzio Quarantacinque, è pensata per aiutare madri e padri a gestire la relazione dei figli con le nuove tecnologie. La rassegna si articola in 2 appuntamenti distinti, curati da Giulia Dall’Aglio di Tecnologia Familiare:

16 dicembre (ore 18.30): dedicato ai genitori dei bambini più piccoli , l’incontro affornterà la tematica dei “Modelli familiari e autorevolezza digitale: cosa serve davvero nei primi anni”.

19 gennaio (ore 20.45): rivolto ai genitori dei bambini più grandi, l'incontro si concentrerà su "Errori, autonomia e responsabilità" nell'utilizzo dei dispositivi digitali.

Entrambi gli eventi si terranno presso il Centro di via Fratelli Cervi 4, a Montecavolo. L’obiettivo è fornire strumenti pratici per una genitorialità consapevole nell’era digitale, per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 391.3284068 o scrivere a info@famiglieincentro.it.

Fonte: comune di Albinea