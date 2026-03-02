Al via l’Indagine Rup 2026 sulla gestione degli appalti

Responsabili Unici del Progetto chiamati a compilare un questionario online entro il 16 marzo per individuare criticità e competenze necessarie nella gestione di lavori, forniture e servizi pubblici

È iniziata il 2 marzo 2026 l’“Indagine Rup 2026”, mirata a raccogliere informazioni dai Responsabili Unici del Progetto sulla gestione degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, forniture e servizi. L’obiettivo è capire quali siano le principali difficoltà in ogni fase del procedimento e quali competenze siano già possedute o necessarie per svolgere al meglio le proprie attività.

Il questionario, completamente anonimo, sarà disponibile online fino al 16 marzo. I dati raccolti confluiranno nella quarta edizione del rapporto “Osservatorio RUP” e serviranno a definire percorsi formativi destinati al personale delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, nell’ambito della Pnrr Academy.

L’indagine è promossa dall’Osservatorio Nazionale Rup, in collaborazione con Mit, Ifel-Fondazione Anci, Sna, Itaca, Consip, Anac e la Rete degli Osservatori regionali dei Contratti pubblici. Per supporto alla compilazione, è possibile contattare aggiornamentorup@fondazionefel.it per questioni contenutistiche e aggiornamentorup@itaca.org per problemi tecnici, specificando sempre l’ente di appartenenza.

Fonte: ANAC

