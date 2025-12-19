Al via i nuovi programmi di servizio civile: agricoltura, ambiente e digitale

Servizi 19 Dicembre 2025, di Redazione

Dal 17 dicembre 2025 al 4 marzo 2026 gli enti possono presentare progetti per circa 3.250 posti da volontario nei tre ambiti del servizio civile universale.

Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale ha pubblicato l’avviso per la presentazione dei programmi di intervento specifici per il servizio civile agricolo, ambientale per lo sviluppo sostenibile e digitale.

Gli enti interessati potranno proporre progetti dal 17 dicembre 2025 fino alle ore 14 del 4 marzo 2026, per un totale di circa 3.250 posizioni di operatore volontario: circa 1.000 per il Servizio civile agricolo (II ciclo), 1.250 per il Servizio civile ambientale (IV ciclo) e 1.000 per il Servizio civile digitale (V ciclo).

La presentazione dei programmi dovrà seguire le modalità previste dalla Circolare del 12 marzo 2025 e le linee guida specifiche per ciascun ambito. Gli enti possono presentare una o più istanze in base alle sezioni dell’avviso, utilizzando lo SPID dell’ente per accedere al sistema informativo Helios e completare la procedura di inserimento dei dati.

Maggiori informazioni sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale

