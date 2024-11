Al via Atessa Smart, i corsi per l’alfabetizzazione digitale degli over 60

Atessa Smart è la nuova iniziativa del comune dedicata all’alfabetizzazione digitale degli over 60. L’iniziativa, voluta dall’Assessorato alla Digitalizzazione, consiste in un percorso formativo strutturato per fornire competenze pratiche e conoscenze fondamentali circa l’uso di smartphone, tablet e social media. Fra le tematiche affrontate spicca la sicurezza online che rappresenta un argomento principe in riferimento ai molteplici tentativi di frode che si possono riscontrare navigando sulla rete.

Tutti i cittadini over 60 interessati a partecipare potranno imparare a configurare e utilizzare dispositivi mobili, installare e gestire le applicazioni fondamentali e personalizzare le impostazioni di sistema e sicurezza.

Tra gli altri argomenti non manca un approfondimento sull’identità digitale (SPID e CIEID), sul fascicolo sanitario elettronico nonché sulle buone regole per navigare in sicurezza e utilizzare responsabilmente i social.

Atessa Smart è organizzato in 8 incontri a partire dal 14 novembre ogni giovedì pomeriggio: è necessario presentare domanda di iscrizione al percorso formativo gratuito. Le domande vanno presentate all’ufficio protocollo del Comune di Atessa, nelle modalità indicate nella locandina, entro l’8 novembre alle 14.00, verrà stilata una graduatoria in ordine di arrivo delle istanze, fino ad un massimo di n. 35 persone.

Fonte: comune di Atessa