AgID, pubblicata la nuova versione della tassonomia per la definizione del DGUE

L’Agenzia per l’Italia Digitale comunica che il 31 dicembre 2024 è stato pubblicato il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (c.d. Correttivo) recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, con entrata in vigore il giorno stesso.

Il Correttivo – si legge nella nota – ha introdotto modifiche al comma 11 dell’art. 100 “Requisiti di ordine speciale” portando da tre a dieci gli anni per i quali le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici, come requisito di capacità tecnica e professionale, di aver eseguito contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

Si è pertanto proceduto a rettificare i termini di “tre anni” con “dieci anni” nel file della tassonomia (foglio SC-References). Qui il link all’aggiornamento.

Fonte: AgID