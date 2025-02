Aggiornamento degli importi dovuti al MIT ai sensi dell’articolo 405 del Regolamento di attuazione del nuovo CDS

In Gazzetta il Decreto 10 gennaio 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito all'”Aggiornamento degli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 405 del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni“.

A norma dell’articolo 1 comma primo del provvedimento gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fissati nella tabella VII.1, prevista dall’art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiornati in misura pari all’intera variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nei due anni precedenti, accertata dall’ISTAT nella misura dell’1,9 %.

Fonte: Gazzetta Ufficiale