Adeguamento SUAP: disponibili nuovi strumenti di supporto

Il Dipartimento per la Funzione Pubblica, con una nota pubblicata nella sezione ‘Sportelli Unici’, informa che sono disponibili nuovi strumenti per supportare il processo di adeguamento degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) alle specifiche tecniche adottate con il decreto ministeriale del 26 settembre 2023.

AgID, infatti, si legge nella nota, ha messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni interessate:

i nuovi state diagram , strumenti grafici e dettagliati che illustrano i flussi di lavoro relativi alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e all’Autorizzazione/Domanda, volti ad agevolare lo sviluppo degli adeguamenti e consultabili sul portale pubblico GitHub, e

, strumenti grafici e dettagliati che illustrano i flussi di lavoro relativi alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e all’Autorizzazione/Domanda, volti ad agevolare lo sviluppo degli adeguamenti e consultabili sul portale pubblico GitHub, e i dati relativi alle richieste di supporto tecnico ricevute dalle amministrazioni coinvolte negli adeguamenti. Questi dati, documentati e resi disponibili in formato anonimo al seguente link, rappresentano un aiuto pratico nella risoluzione di problematiche similari.

Fonte: Dipartimento per la Funzione Pubblica