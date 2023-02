ACN: nove consigli per l’Internet Safer Day

No, 123456 non è una buona password. ForzaRoma e ForzaLazio nemmeno. E non lo sono neanche se ci metti vicino la tua data di nascita che hai scritto dovunque su Facebook.

Anche per ricordarci che una password lunga e complessa, l’aggiornamento di tablet e smartphone, l’uso di antivirus e l’attenzione alle e-mail sospette sono fondamentali per una navigazione sicura, l’Unione Europea ha istituito il Safer Internet Day.

Quest’anno l’evento ricorre il 7 febbraio e festeggia 20 anni dalla nascita della celebrazione che da subito ha avuto lo scopo di sensibilizzare soprattutto i più giovani a un uso consapevole di Internet.

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) condivide l’iniziativa quale momento utile a favorire la consapevolezza personale del rischio cibernetico, la cosiddetta awareness, e ribadisce che il “fattore umano” sfruttato dagli attaccanti digitali può diventare la prima linea di difesa dagli attacchi di hacker e rapinatori online se si impara a gestire la propria vita onlife in maniera più sicura.

Quest’anno lo slogan scelto per ricordarci come comportarci in rete è “Insieme per un’Internet migliore” e dovrebbe aiutarci a ricordare che le buone pratiche di sicurezza riguardano tutti. Inoltre, ognuno di noi può essere un modello per chi ci sta vicino, mostrandogli quanto sia importante proteggere gli account utilizzati, adottare password sicure, segnalare eventuali minacce e atti di cyberbullismo alle autorità. Suggerimenti che vanno di pari passo al controllo della navigazione online dei minori fino all’attenzione per i giochi, le app e i siti che utilizzano.

L’attenzione ai messaggi di posta elettronica, ai link, agli allegati, inoltre, deve essere sempre alta. Infatti, anche se sembrano provenire da una persona conosciuta, questi potrebbero provenire da un truffatore che ci chiede di fornire dati delicati come quelli bancari, dati personali eccetera.

Per l’ACN il Safer Internet Day è l’occasione per ricordare che le vulnerabilità sfruttate dai criminali per penetrare nelle nostre vite sono sia tecnologiche che umane.

I NOVE CONSIGLI PER IL SAFER INTERNET DAY

Imposta una password lunga e complessa. Se la ricordi senza sforzo non è una buona password. Meglio ancora è usare l’autenticazione a più fattori (2MFA) per accedere ai servizi sensibili. Esistono dei modi per risalire alle password di default dei router, ricorda di cambiarle! Infine, non usare la stessa password per più servizi. Useresti mai la stessa chiave per accendere la macchina, aprire il portone di casa o la cassetta di sicurezza in banca? Ricorda di aggiornare il tuo sistema operativo. È un’operazione che richiede poco tempo, rende più sicuro il tuo dispositivo e ne ottimizza le prestazioni. Nessun apparato deve essere “lasciato indietro” perché come in ogni catena la forza è uguale a quella del suo anello più debole. E installa un antivirus. Fai sempre una copia di backup dei tuoi dati più importanti e tienilo in una memoria elettronica (penna USB o HD) staccata dalla rete. Controlla se il sito web a cui ti connetti ha la Https. Se ce l’ha, la comunicazione è più sicura. Non rispondere a e-mail di persone sconosciute e non aprire link e allegati inattesi. Verifica sempre prima, potrebbe trattarsi di phishing. La vostra banca dati vi manda una nuova App? Un amico vi chiede di inviargli il codice? Ricontattateli utilizzando i contatti abituali (l’assistenza, il numero telefonico), senza fretta!<.li> Minimizza il tipo e la quantità di dati che cedi volontariamente per accedere a qualsiasi servizio online. Pulisci i dati di navigazione e i cookie dal tuo browser quando hai finito. In vacanza, in albergo, in viaggio, evita di usare wi-fi pubblici non sicuri. Se puoi usa una Virtual Private Network (Vpn) affidabile. Non lasciare il tuo dispositivo incustodito in spiaggia, al bar, a una festa con gli amici.

Fonte: ACN