Abusivismo: via libera per ulteriori 40 interventi di demolizione

Il vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini ha firmato un nuovo decreto per l’assegnazione di ulteriori risorse per il cosiddetto “Fondo Demolizioni”. Anche in questa occasione, come indicato dall’articolo 1 del decreto stesso, sono risorse destinate ai Comuni.

Sono 40 i nuovi interventi previsti, ripartiti in 6 Regioni (13 in Campania, 10 in Sicilia, 6 in Calabria 6 nel Lazio, 4 in Puglia e 1 in Lombardia) per un contributo totale di oltre 2.2 milioni di euro.

Il riferimento normativo è relativo all’articolo 3, comma 5, del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020 che aveva approvato l’allegato “Elenco interventi di demolizione delle opere abusive e contributi assegnati – risorse art. 1, comma 26, L. 205/2017”, con i relativi importi ammessi al contributo a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Ricordiamo che il precedente decreto firmato dal ministro (per visualizzarlo clicca qui) aveva riguardato 19 interventi (12 in Sicilia, 1 in Lombardia, Calabria ed Emilia Romagna e 4 in Puglia).

Fonte: MIT