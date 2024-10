A Torino l’European Cybersecurity Challenge 2024 e il matchmaking NCC

Si apre oggi, martedì 8 ottobre e per la prima volta in Italia, l’edizione 2024 dell’European Cybersecurity Challenge, il campionato europeo di cybersicurezza, che si terrà a Torino presso le Officine Grandi Riparazioni.

L’iniziativa è organizzata congiuntamente dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e dal Cybersecurity National Lab del CINI, Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica. La competizione avrà inizio con la cerimonia di apertura, a partire dalle ore 18:00 di martedì 8 ottobre, trasmessa in streaming durante la quale interverranno diversi ospiti istituzionali: Nunzia Ciardi, Vice Direttore Generale dell’ACN, Luca Tagliaretti Executive Director dell’ECCC, Alessandro Armando Direttore del Cybersecurity National Lab insieme a Gaspare Ferraro e Paolo Prinetto, Co-Chairs di ECSC2024 e i promotori dell’evento.

Nel corso della giornata dell’8 ottobre ACN, in veste di Centro Nazionale di Coordinamento Italiano (NCC-IT), ospiterà il suo primo evento di matchmaking nell’ambito della ECSC 2024. L’evento consentirà a start-up nazionali del portfolio Cyber Innovation Network Operators di confrontarsi con potenziali investitori, partner dell’industria e utenti finali. L’agenda dell’evento vedrà gli interventi iniziali di Luca Nicoletti, Capo del Servizio Programmi industriali, tecnologici e di ricerca e capo di NCC-IT, di ACN e di Luca Tagliaretti, Direttore Esecutivo dell’ECCC.

All’evento prenderanno parte i team rappresentanti 37 paesi europei e internazionali che si sfideranno nell’arco di due giornate in competizioni stile Capture-The-Flag, tipologia Jeopardy e Attacco-Difesa, per decretare la squadra meglio preparata in ambito cyber.

“L’ACN ha fortemente voluto questa iniziativa. Per questo ha sostenuto la sua organizzazione. Riteniamo fondamentale il supporto da dare ai nostri giovani talenti, i quali, con iniziative come questa, possono continuare a formare le proprie competenze e metterle alla prova confrontandosi con altri giovani di talento in una dimensione europea e internazionale. Come è noto, il fattore umano, il ruolo rivestito dai singoli individui nel garantire la sicurezza di ogni organizzazione è strategico, e lo è altrettanto colmare quella lacuna di professionalità, lo skill gap, che affligge il settore cyber. Per questo siamo lieti di aver contribuito alla formazione dei nuovi cyberdefender del Team Italy a cui facciamo il nostro più grande in bocca al lupo in vista della competizione”. Commenta il Vice Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Dr.ssa. Nunzia Ciardi.

“Per la prima volta”, commenta il prof. Armando “non solo l’Italia ospiterà una competizione internazionale di questa importanza, ma avrà modo di confrontarsi nella preparazione di esercitazioni e competizioni in ambito cyber con i migliori esperti europei”.

Le due giornate di gare potranno essere seguite in diretta per il primo giorno e per il secondo giorno. L’evento si concluderà venerdì 11 ottobre, con la cerimonia di premiazione a partire dalle ore 16:00.

Come per gli altri momenti, la cerimonia conclusiva sarà trasmessa in diretta su YouTube e vedrà la partecipazione di numerose istituzioni italiane ed europee per premiare le migliori squadre classificate e darsi appuntamento all’edizione 2025 dell’evento in Polonia.

Fonte: Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale