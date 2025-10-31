A Cesena c’è lo sportello ‘Aiuto Digitale’: supporto gratuito per SPID, Fascicolo Sanitario e servizi online

Non tutti i cittadini hanno dimestichezza con l’uso di computer, smartphone e con i servizi online della Pubblica Amministrazione. Per colmare il divario digitale e aiutare le persone a orientarsi nel mondo dei servizi civici telematici, è nato a Cesena lo sportello ‘Aiuto Digitale’.

Promosso da Casa Bufalini – Laboratorio Aperto del Comune di Cesena, nell’ambito del progetto ‘Open Lab: il digitale incontra le periferie’, l’obiettivo è quello di offrire un servizio di supporto gratuito e di accompagnamento all’uso consapevole delle tecnologie.

I facilitatori digitali di Casa Bufalini sono a disposizione per supportare i cittadini nell’accesso ai servizi digitali e per imparare a utilizzare in autonomia strumenti informatici e applicazioni di uso quotidiano.

L’assistenza spazia su diversi fronti:

Identità Digitale: Aiuto per l’attivazione e l’uso di servizi specifici come SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e AppIO .

Aiuto per l’attivazione e l’uso di servizi specifici come (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e . Servizi Sanitari: Supporto per l’accesso e l’uso del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) .

Supporto per l’accesso e l’uso del . Pagamenti e Comunicazioni: Assistenza per il sistema di pagamento elettronico PagoPA , la gestione di e-mail e PEC , segnalazioni online e prenotazioni di appuntamenti.

Assistenza per il sistema di pagamento elettronico , la gestione di e-mail e , segnalazioni online e prenotazioni di appuntamenti. Uso Quotidiano: Corretta gestione dei dispositivi digitali e utilizzo dei principali siti internet di pubblica utilità.

Lo sportello si concentra sull’affiancamento all’uso dei servizi, non rientrano tra le attività offerte interventi di riparazione di dispositivi, installazioni software o assistenza tecnica avanzata. Il servizio viene erogato in presenza, con una postazione dotata di PC e connessa alla rete, e il supporto di un esperto facilitatore. Lo sportello è attivo in 2 sedi e giorni diversi:

Casa Bufalini (Via Masini 16): lunedì dalle 14 alle 18.

(Via Masini 16): lunedì dalle 14 alle 18. Quartiere Cesuola: mercoledì dalle 09 alle 13.

Per usufruire del servizio è necessaria la prenotazione: tel. 0547 415080, E-mail: info@casabufalini.it

Fonte: comune di Cesena