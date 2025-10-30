A Bologna un prontuario contro l’abuso del cellulare: coinvolti adulti e ragazzi

Il Comune di Bologna sta intensificando l’azione di contrasto all’abuso di smartphone e social network, un fenomeno che la direttrice del dipartimento Educazione, istruzione e nuove generazioni, Veronica Ceruti, definisce un “tema enorme” con conseguenze visibili. L’attenzione è rivolta non solo agli adolescenti e ai preadolescenti, ma anche agli adulti: la dirigente ha citato l’esempio di “mamme allattare con il cellulare” e l’uso del digitale come baby sitting da parte delle famiglie.

In arrivo un prontuario comune

Per affrontare il problema, il Comune sta mettendo a punto un grande “toolkit”, una vera e propria “cassetta degli attrezzi formativa” pensata per:

famiglie;

educatori;

insegnanti;

ragazzi stessi.

Questo strumento, sviluppato in collaborazione con l’Associazione italiana di prevenzione al cyberbullismo e al sexting (Aics) e una rete intersettoriale (Cultura, Welfare e agenzie comunali), sarà dinamico e aggiornato nel linguaggio e nei mezzi. Includerà anche dei podcast realizzati con i ragazzi di Radioimmaginaria, che affronteranno temi centrali come il cyberbullismo, le fake news e la privacy.

Il nuovo dispositivo sarà presto presentato e messo a disposizione di tutta la cittadinanza. La “cassetta degli attrezzi” verrà utilizzata in numerosi percorsi formativi, di supporto e sensibilizzazione che si terranno nelle scuole e nelle Case di quartiere, con l’obiettivo di dare maggiore consapevolezza. Ceruti ha infine sottolineato la necessità di partire dagli adulti, che spesso danno il cattivo esempio.