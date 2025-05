15 maggio 2025, Webinar “Apprendistato e formazione lavoro per i giovani nella PA” (aggiornato alle novità del DL PA 2025)

Le politiche di reclutamento dei giovani nella PA rappresentano un aspetto imprescindibile per il rafforzamento delle medesime. Ciò sicuramente per l’aspetto anagrafico, ma anche dal punto di vista delle capacità, in particolare rispetto alle nuove tecnologie.

Gli ultimi provvedimenti normativi hanno inserito proprio questi ultimi aspetti, attraverso forme flessibili di assunzione miranti alla stabilizzazione ed attraverso selezioni riservate a giovani con capacità tecniche ben definite soprattutto dal lato informatico.

Il webinar vuole rappresentare questa nuova visione normativa e programmatica a favore di tutti coloro che lavorano negli Enti locali, anch’essi coinvolti in questo processo di “ringiovanimento”.

L'evento si inserisce nel Piano di Formazione elaborato da Anci Digitale per i Comuni, una serie di occasioni di aggiornamento e approfondimento con l'ausilio dei consulenti esperti del Servizio Anci Risponde.



PROGRAMMA – giovedì 15 maggio 2025, ore 10

INTRODUZIONE AI LAVORI

Mariateresa Chirò, Ufficio Formazione e Webinar Anci Digitale S.p.A.

RELAZIONE DELL’ESPERTO

Giampaolo Teodori, Esperto Anci Risponde

DECRETO «P.A. 2» N. 75/2023 PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI LAUREATI NELLA P.A.

La possibilità di assumere giovani sia con contratto di apprendistato sia di formazione e lavoro fino al tetto del 20% delle proprie capacità assunzionali per i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane

Inquadramento nell’area dei funzionari, scadenza dei contratti e trasformazione in rapporto a tempo indeterminato

Caratteristiche dell’apprendistato: i laureati su base territoriale tramite avvisi pubblicati nel portale inPA.

Caratteristiche contratto formazione e lavoro: convenzioni con le università per individuare, tramite INPA , studenti con meno di 24 anni che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi.

DM ATTUATIVO 26 DICEMBRE 2023 decreto del ministero della Pubblica amministrazione: le regole delle procedure per il reclutamento dei giovani.

DL “PA 2025” N. 25/2025 ASSUNZIONI PER DIPLOMATI ITS ACADEMY E NEGLI ENTI LOCALI

Misura per favorire l’occupazione giovanile nel settore pubblico: riserva fino al 10% dei posti ai diplomati degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).

Regioni, Province, Città Metropolitane ed Enti locali: possibilità di assumere diplomati ITS Academy con contratti a tempo determinato, con la possibilità di stabilizzazione

RISPOSTE AI QUESITI

CONCLUSIONE DEI LAVORI

